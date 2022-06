Ekspertët komentojnë veton bullgare

Propozimi francez të premten kaloi në Bullgari dhe Kuvendi i dha dritën e gjelbër kryeministrit bullgar Kiril Petkov, që të heqë veton që Maqedonia ti fillojë negociatat me Bashkimin Evropian. Por, një pjesë e opinionit ekspert në vend nuk pajtohet plotësisht me këtë, sepse është futur një protokoll që e mohon gjuhën maqedonase, dhe për negociatat kërkohen kritere, që nuk ishin kërkuar për shtetet e tjera që janë tashmë anëtare.

“Korniza negociuese pa këtë protokoll mund të jetë një platformë solide për të fituar datën e fillimit të negociatave, domethënë korniza negociuese e formulon gjuhën në një farë mënyre, sepse gjuha është sigurisht elementi më i rëndësishëm i identitetit tone. Edhe pse ka shumë debate dhe eufori, gjë që është e kuptueshme sepse të gjithë jemi të ndjeshëm ndaj identitetit tonë, veçanërisht kur dikush përpiqet ta mohojë atë, unë përsëri mendoj se duhet të jemi racional dhe ta lëmë këtë javë vendimtare, që do të jetë për këtë çështje për të parë, si do të jetë epilogu i vërtetë. Nëse pala bullgare insiston me kokëfortësi për protokollin, mendoj se këtu do të kalohen vijat e kuqe dhe për këtë arsye nuk është e pranueshme për palën tonë”, tha Nano Ruzhin, ish ambasador.

“Republika e Maqedonisë në asnjë rrethanë nuk duhet të fillojë negociatat në këtë kornizë, sepse korniza e vetme me të gjitha vendet e tjera, që më vonë u bashkuan në Bashkimin Evropian ishin kriteret e Kopenhagës. Duhet të insistojmë që kushtet për Republikën e Maqedonisë të jenë të njëjta, përndryshe qëllimi i anëtarësimit në Bashkimin Evropian e humb kuptimin e saj, sepse kjo nuk është e motivuar nga vlerat evropiane, por nga vlerat e ngushta ballkanike të një shteti anëtar, që e keqpërdor fuqinë e tij”, deklaroi Oliver Shambevski, ish ambasador.