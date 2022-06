Ekonomia ruse tkurret me 15 % këtë vit

Teksa lufta në Ukrainë është në muajin e katërt të saj, sipas përllogaritjeve, ekonomia ruse ka humbur rreth 15 vjet fitime.

Pas goditjes me sanksionet perëndimore, përballjes me një eksod të kompanive, një “ikje truri” dhe një kolaps në eksporte, ekonomia ruse do të tkurret 15% këtë vit.

Raporti i Institutit të Financave Ndërkombëtare (IIF) tha gjithashtu se ekonomia e Rusisë do të tkurret 3% në 2023, me shifra që ka të ngjarë të përkeqësohen pasi sanksionet pritet të zgjerohen dhe shtrëngohen në muajt e ardhshëm.

Në raport thuhej: Masat shtesë, si ato që lidhen me sistemin financiar dhe eksportet e importet kryesore ruse, do të ishin të mundshme dhe mund të çonin në pasoja dramatike për ekonominë ruse, si dhe aftësinë e qeverisë për të vazhduar përpjekjet e saj të luftës në Ukrainë.

Megjithatë, kostot e veprimeve të tilla mund të jenë të rëndësishme edhe për vendet që vendosin sanksione.