VIDEO/ Edi Rama në Bruksel, merr pjesë në forumin “Global Gateway”

Kryeministri Edi Rama ndodhet në Bruksel ku do të marrë pjesë në forumin “Global Gateway” mbi sfidat aktuale të Europës dhe rëndësisë së bashkëpunimit ndërkombëtar.

Ai ësht takuar me Komisionerin e Bashkimit Europian për Zgjerimin dhe Fqinjësinë, Olivér Várhelyi.

Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen do të presë dhe hapë Forumin Global Gateway në Bruksel më 25 dhe 26 tetor, duke mbledhur së bashku mbi 40 përfaqësues të nivelit të lartë qeveritar nga BE dhe vendet partnere, si dhe përfaqësues nga institucionet financiare, duke përfshirë EIB dhe BERZH, sektori privat, shoqëria civile dhe organizatat ndërkombëtare.

Nën temën “Së bashku më të fortë përmes investimeve të qëndrueshme”, Forumi Global Gateway do të shfaqë progresin në zbatimin e strategjisë Global Gateway, ofertën e BE-së për investime cilësore, transparente në lidhje, shëndetësi, arsim dhe sisteme kërkimore në të gjithë botën.

Në rajonin e Partneritetit Lindor, Porta Globale po zbatohet përmes Planit Ekonomik dhe Investimeve.

Më 25 tetor, presidentja von der Leyen do të organizojë një darkë për krerët e shteteve dhe qeverive dhe do të marrë pjesë në seancën hapëse plenare të Forumit, i cili do të pasohet gjatë dy ditëve nga një sërë diskutimesh të liderëve të fokusuar në gjelbërimin, tranzicionin e energjisë dhe hidrogjeni i gjelbër, arsimi dhe kërkimi, lëndët e para kritike dhe korridoret e transportit.

Më 26 tetor, do të zhvillohen diskutime të mëtejshme të liderëve mbi prodhimin e produkteve shëndetësore dhe infrastrukturën dixhitale. Së fundi, do të ketë një seancë plenare përmbyllëse me Përfaqësuesin e Lartë të BE-së Josep Borrell. /Albeu.com