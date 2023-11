Edhe Elvana Gjata në “rrjetën” e SPAK, nis hetimi pasuror ndaj këngëtares! Bum fitimesh në kompaninë e saj dy vitet e fundit

Prokuroria e Posaçme Kundër krimit të Organizuar dhe Korrupsionit (SPAK_ ka nisur ditën e sotme një hetim pasuror ndaj këngëtares së mirënjohur Elvana Gjata, e fejuara e Ervin matës, i cili ëhstë shpallur në kërkim.

Hetimi ndaj Elvana Gjatës nis pasi emri i saj doli në një nga përgjimet e zbardhura në SKY EÇ, ku në një moment Ervin Mata gjatë një bisede me Erzen Breçanin (i arrestuar) i thotë se do t’i niste 500 mijë euro përmes llogarëisë së të fejuarës së tij.

Në databazën e “OpenCorporates” rezulton se Elvana Gjata ka të regjistruar në QKR kompaninë me emër EMM ku si administrator rezulton Jonisa Bytyçi.

Kjo kompani në objektin e veprimtarisë ka “Administrimi dhe menaxhimi i artisteve, te fonogramit si dhe me gjere, mbajtja e te drejtave pasurore te autorit kundrejt nje shperblimi. Lidhjen e kontratave nepermjet autorit ose titullarit per kalimin e nje ose me shume te drejtave kundrejt nje shperblimi. Mbajtjen e drejtes se riprodhimit te veprave artistike, te drejten e shperndarjes se veprave artistike, te drejten e komunikimit ne publik te veprave artistike, si dhe cdo te drejte tjeter te veprave artistike”.

Sipas deklaratave në tatime kompania EMM ka shënuar një bum të vërtetë fitimesh në dy vitet e fundit, 2021 dhe 2022.

Konkretisht në 2021 kjo kompani e Elvana Gjatës 32.4 milionë lekë të reja ndërsa fitim para tatimit 15.5 milionë lekë të reja.

Akoma më i begatë ka qenë viti 2022 për këngëtaren që ka raportuar në Tatime 87.9 milionë lekë të reja ndërsa fitim para tatimit 68 milionë lekë të reja.

Sipas tabelave që i bashkëngjiten këtyre deklarimeve rezulton se Elvana Gjata në vitin 2022 ka pasur të ardhura neto nga shitjet 86.5 milionë lekë si dhe të ardhura nga veprimtaritë e shfrytëzimit 1.3 milionë lekë.

Sa i takon shpenzimeve në të njëjtin vit ajo ka deklaruar shpenzime personeli 1.5 milionë lekë, paga 1.3 milionë lekë si dhe shpenzime të tjera 14 milionë lekë.