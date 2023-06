E vërteta e madhe që duhet të dini për fëmijët tuaj

Ju mund të keni lexuar dhjetëra libra për prindërit dhe keni kaluar orë të pafundme duke biseduar me prindër të tjerë që po kalojnë të njëjtën fazë si ju. Por në të gjitha këto diskutime mund të mos e keni dëgjuar kurrë këtë të vërtetë të madhe:

Fëmija nuk ju përket.

Dr. Shefali, psikologe klinike, autore e tre librave bestseller të NYT dhe CEO e Institutit të Trajnimit të Ndërgjegjshëm, shpjegon në një postim në llogarinë e saj në Instagram se “çdo prind duhet të kujtojë se fëmija i tyre është një qenie unike me zërin e vet. Kur ne i rrisim fëmijët tanë që të jenë ata që NE duam të jenë, ne marrim përgjegjësinë për jetën e tyre.” Dhe ai u sugjeron të gjithë atyre që kanë fëmijë se është koha për t’i çliruar nga ky kontroll dhe për t’u zgjuar si prindër të ndërgjegjshëm.

Shumica e prindërve kanë pritshmëri/fantazi të mëdha se si do të jenë dhe si do të jenë fëmijët e tyre kur të rriten. Artistë, muzikantë, shkencëtarë, studiues… Imagjinojnë momente të panumërta, duke “luajtur” familjen ideale me rrezet e diellit që bien në dritare dhe në një moment ndjejnë një rrufe të goditur në kokë.

Ky nuk është gjë tjetër veçse të kuptuarit se fëmija i tyre i dashur, ai që ata mendonin se i përkiste, ka vullnetin dhe shpirtin e tij të fortë dhe dëshiron të shprehë të vërtetën e tij. Dhe aq sa prindërit janë aty për ta mësuar, ky është mësuesi i tyre më i madh. Ata kanë lindur për të qenë të lirë.