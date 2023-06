E trishtë, peshkatari gjen trupin e pajetë të një foshnje në rrjetën e tij: Kur e pashë qava…

Ndërsa numri i emigrantëve që përpiqen të arrijnë në Evropë rritet, po rritet edhe numri i vdekjeve në Mesdhe.

Ndërsa zyrtarët e Bashkimit Evropian përpiqen të frenojnë eksodin, gjendja e vështirë e atyre që ikin nga varfëria dhe persekutimi po lë gjurmën e saj tragjike në brigjet e Tunizisë, shkruan BBC.

Ndërsa dielli zvarritet mbi horizont në brigjet e bregut të tij lindor, peshkatari Oussama Dabbebi fillon të tërheqë rrjetat e tij. Fytyra e tij shfaq ankth, sepse ndonjëherë peshqit nuk janë gjithçka që ai gjen.

“Në vend që të kap peshq, ndonjëherë kap trupa të pajetë. Herën e parë që u frikësova, pastaj hap pas hapi u mësova me të. Tani të nxjerr një trup të pajetë nga rrjeta ime është si të nxjerr një peshk.”

Peshkatari 30-vjeçar, thotë se kohët e fundit gjeti trupat e 15 emigrantëve në rrjetat e tij gjatë një periudhe tre-ditore.

“Sapo gjeta trupin e një fëmije. Unë qava. Për të rriturit është ndryshe sepse ata kanë jetuar. Por foshnja nuk ka parë asgjë në jetë.”

Dabbebi ka peshkuar këto ujëra pranë qytetit të dytë të Tunizisë, Sfax që kur ishte 10 vjeç.

Në ato ditë ai ishte një nga shumë që hidhnin rrjetat e tyre, por tani ai thotë se shumica e peshkatarëve i kanë shitur varkat e tyre për shuma të mëdha kontrabandistëve të njerëzve.

“Shumë herë kontrabandistët më kanë ofruar shuma të pabesueshme për të shitur varkën time. Unë gjithmonë kam refuzuar sepse nëse do të përdornin varkën time dhe dikush do të mbytej, nuk do ta falja kurrë veten.”

Pak larg një grup migrantësh nga Sudani i Jugut, i cili është goditur nga konflikti, tronditja klimatike dhe pasiguria ushqimore që nga pavarësia e tij në 2011, po largohen ngadalë nga porti.

Të gjithë shpresojnë përfundimisht të arrijnë në Mbretërinë e Bashkuar.

Sipas Gardës Kombëtare të Tunizisë, 13,000 emigrantë u detyruan të riktheheshin në breg për shkak të varkave të tyre të mbingarkuara./Albeu.com/