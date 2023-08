E tmerrshme në SHBA, babai detyron të birin të drogohet deri në vdekje, qesh kur e arreston policia

Një krim i tmerrshëm ka ndodhur në Alabama të SHBA-së, ku një 48-vjeçar detyroi të birin të merrte drogë, duke e çuar në vdekje, ndërsa kur autoritetet e arrestuan, ai qeshte!

Sipas New York Post, 26-vjeçari Landon Tyler Rader u gjet i vdekur brenda shtëpisë së tij në Jasper më 27 mars dhe pas një hetimi disa mujor, autoritetet lokale më në fund i vunë prangat babait të tij, 48-vjeçarit Jamie Rader, dhe fqinji i tyre, Ryan Dustin. Clark, 24 vjeç dhe Tonya Rae Keane, 43 vjeç.

Hetimet e policisë, fillimisht folën për një rast të zakonshëm mbidoze droge, por hetimet çuan tek babai i të riut, me efektivët të tronditur.

Siç theksoi zëvendës polici Darrell Mott, duke folur për rastin tronditës, tre të pandehurit jo vetëm që e detyruan Landon të merrte drogën, por zgjodhën të mos thërrisnin një ambulancë edhe kur ai filloi të kishte hemorragji. Nëse do ta kishin bërë, dhe viktimës do t’i jepej Narcan, i cili bllokon efektet e opioideve, me kalimin e kohës, i riu do të ishte gjallë sot.

“Sapo humba djalin tim dhe nuk mund të pikëllohem apo të gjej paqe. Nuk ka asgjë të dyshimtë. Disa njerëz përhapin thashetheme dhe gënjeshtra. Kam mjaft probleme, faleminderit. Mbajeni këtë komplot për vete”, shkroi ai në një postim në fund të marsit.

Gjëja më indinjuese, megjithatë, është fakti se pas arrestimit, Rader ishte duke buzëqeshur në fotot e policisë.