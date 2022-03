E thotë Horoskopi: Ky është karakteri i Vladimir Putin dhe këto janë pikat e tij të dobëta

Presidenti rus Vladimir Putin ka lindur në shenjën e Peshores me Diellin në lidhje të fortë me Saturnin në shtëpinë e tij të 12-të. Kjo lidhje flet për forcën e personalitetit të tij dhe se forca e tij vjen kur të gjithë mendojnë se gjithçka ka marrë fund. Fuqia e saj është në fakt diçka që askush nuk mund ta parashikojë sepse fusha e 12-të flet për potencialet që ai fsheh thellë brenda vetes.

Kjo fushë ka një rëndësi të madhe në horoskopin e tij sepse aty janë edhe Neptuni dhe Mërkuri, gjë që në fakt i jep një lloj misteri dhe që njerëzit e perceptojnë si një enigmë të madhe.

Kur shikojmë ashendentin e tij, që është në shenjën e Akrepit, ndikon në distancën e tij në raport me mjedisin dhe ngjarjet, gjë që ndikon në qetësinë dhe racionalitetin e tij, dy cilësi që do i zgjidhin të gjitha problemeve dhe situatave të jetës. Sunduesi i shenjës së tij është Plutoni, i cili është në krye të shtëpisë së 10-të, i cili flet për karrierën dhe ambiciet, që do të thotë se që nga fëmijëria ai ka qenë i fokusuar tek suksesi dhe ambiciet. Plutoni si planeti sundues flet për parimin e tij dhe sa i fortë është personaliteti i tij.

Marsi i tij është në shenjën e Shigjetarit, e flet për nevojën e madhe për liri dhe prova, tregon forcën e tij mashkullore përmes një sensi të madh drejtësie, lidhjes me natyrën, ndaj kafshëve, respektit për gratë. Kur flasim për emocionet e tij, ato përfaqësohen nga Hëna në shenjën e Binjakëve, që flet për mendime shumë të forta dhe inteligjente, por nxitimi i Binjakëve ndonjëherë mund të jetë një pikë e dobët kur bëhet fjalë për emocionet. Reagimet e nxituara mund të jenë fatale për disa lëvizje.

Përveç atyre situatave, kur bëhet fjalë për reagime emocionale, ai është shumë i qëndrueshëm, reagon shpejt, nuk e lejon veten të rrëmbehet nga emocionet në rrugën e vendimeve. Por nga ana tjetër, ai mund të jetë një kundërshtar shumë i zemëruar, sepse shenja e Akrepit tregon se ai nuk harron kurrë.