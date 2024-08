E rëndë, vritet 38-vjeçari shqiptar në Itali (Emri)

Një shtetas shqiptar i identifikuar si Dritan Idrizi, ka humbur jetën pas një sulmi me mjet prerws (th*kë) në zemër.

Sipas mediave italiane, viktima quhej Dritan Idrizi, me origjinë shqiptare, 38 vjeç, i dënuar më parë për drogë.

I armatosur me shkopinj dhe së bashku me 2 bashkatdhetarë të tjerë, ai shkoi në shtëpinë e një shqiptari të katërt për të larë hesapet dhe për të mbledhur mijëra euro për punë.

Njëri nga grupi duket se ka goditur banoren në kokë, ndoshta me çekiç, më pas një person i armatosur me th*kë ka goditur Idrizin me tre goditje në gj*ks.

Ende nuk është identifikuar personi që ka marrë plagën me th*kë.