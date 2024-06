E rëndë, treni del nga shinat, plagosen 20 të persona (VIDEO)

Një ngjarje e rëndë është regjistruar në Rusi, ku njëzet persona u plagosën, pasi një tren që transportonte më shumë se 200 pasagjerë doli nga shinat.

Sipas mediave të huaja, treni i pasagjerëve udhëtonte nga qyteti Vorkuta, në veri të Rrethit Arktik, në portin e Novorossiysk, në Detin e Zi.

Treni doli nga shinat pranë qytetit Inda në Republikën e Komit, një rajon me popullsi të rrallë dhe shumë të ftohtë.

Kompania kombëtare hekurudhore, tha se se sipas informacioneve dyshohet se shkaku i daljes nga shinat ishte “përfshirja nga uji pas shirave të dendur”.

UPDATE:

At least 43 people have been confirmed injured after at least 9 carriages of a passenger train derailed in Russia’s Komi region, according to the SHOT telegram channel.

Most of the injured are expected to fully recover.

The train may have been carrying up to 232 people. pic.twitter.com/u3jwrzcmxc

— FlashFeed (@FlashFeed365) June 26, 2024