E rëndë/ Treni del nga shinat, pesë të vdekur dhe dhjetëra të plagosur (VIDEO)

Një aksident tragjik ka ndodhur në shtetin verior të Indisë, Uttar Pradesh, ku pesë persona humbën jetën dhe dhjetëra të tjerë u plagosën kur një tren pasagjerësh doli nga shinat.

Sipas informacioneve, deri më tani bëhet fjalë për 25 të plagosur.

Aksidenti tragjik ndodhi në Gonda, më shumë se 100 kilometra nga Lucknow, kryeqyteti i Uttar Pradesh.

Uttar Pradesh: Some coaches of train number 15904 Chandigarh-Dibrugarh Express have overturned in Gonda. The accident took place near Pikaura, between Gonda and Jhilahi. A rescue team has been sent to the spot. More information is awaited pic.twitter.com/eGtbiXRduq

— IANS (@ians_india) July 18, 2024