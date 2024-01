E rëndë në Itali/ Hëngri tiramisu në restorant, humb jetën 20-vjeçarja

Anna Bellisario, 20-vjeçarja që humbi jetën në mënyrë tragjike në një restorant në Itali, teksa ka konsumuar tiramisu, ku mësohet se e reja ishte alergjike ndaj qumështit në tiramisu.

Autoritetet në Itali po kryejnë një hetim për vrasje, pas vdekjes së një 20-vjeçareje me një alergji, e cila i ishte servirur si “vegane” edhe pse përmbante qumësht.

Vajza fatkeqe, e quajtur Anna Bellisario, dhe shoqja e saj hëngrën drekë në një restorant në Milano më 26 janar 2023, por dhjetë ditë më vonë ajo vdiq nga shoku anafilaktik në spitalin San Raffaele.

Sipas gazetës italiane Corriere della Sera, policia po kryen një hetim për vrasjen e një nëne dhe vajzës së saj, të cilët ishin në krye të punishtes së ëmbëlsirave që furnizonin me ëmbëlsira restorantin e ushqimit të shpejtë.

Në bazë të gjetjeve paraprake, dy gratë ngatërruan faturat e ëmbëlsirave vegane me të tjerat që përmbajnë qumësht.

Dyshohet se kompania nuk ka penguar përzierjen e dy linjave të prodhimit në punishten e pastiçerisë, e cila në atë kohë furnizonte 63 restorante me tiramisu vegane.

Prokurorët, bazuar në informacionet nga bisedat e përgjuara, thanë se nëse do të ishte respektuar ndarja e përbërësve, ëmbëlsirat vegane prodhoheshin në një zonë të veçantë nga pjesa tjetër dhe stafi kishte marrë trajnimin e duhur dhe jo një informim katërorësh, kazeina nuk do të janë përzier me produkte me origjinë bimore në laboratorin e ëmbëlsirave, gjë që ka sjellë vdekjen e 20-vjeçares.

Kur porositi tiramisu vegane, vajza kontrolloi menunë, por kërkoi edhe informacion shtesë për ëmbëlsirën për shkak të alergjisë së saj.

Megjithatë, pas garancive që mori ajo filloi ta hante atë.

Me lugën e dytë të tiramisusë, Anna Bellisario, vrapoi në tualetin e restorantit të ushqimit të shpejtë në përpjekje për ta nxjerrë.

Ajo mori ilaçe për astmën dhe kortizon, të cilat i mbante gjithmonë me vete, por pak kohë më pas humbi ndjenjat dhe më 5 shkurt dha frymën e fundit në spital.

Vajza vuante nga një alergji ndaj qumështit që në lindje.

Autoritetet italiane, gjetën gjurmë të proteinave të qumështit në pako të tjera tiramisu të së njëjtës markë.

Por, përveç kësaj, gjurmë veze u gjetën edhe në majonezën që përmbante sanduiçin vegan që vajza hëngri atë ditë fatale në restorant.

Ministria italiane e Shëndetësisë, e tërhoqi nga tregu produktin Tiramisu Mascherpa më 6 shkurt 2023, për shkak të mundësisë që përmbante proteina qumështi, e cila nuk tregohej në etiketë.