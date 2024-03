E rëndë në Greqi/ 13-vjeçarja mbetet shtatzënë nga vëllai i saj, të miturit para efektivëve: Jemi të dashuruar

Një ngjarje e rëndë është raportuar në Rethymno, Greqi, ku një e mitur ka mbetur shtatzënë nga vëllai i saj, sërish i mitur.

Policia ka bërë me dije se bëhet fjalë për një 13-vjeçare nga Bullgaria, e cila ka mbetur shtatzënë nga vëllai i saj 15-vjeçar.

Madje, dy fëmijët kanë deklaruar në polici se çdo gjë është bërë me pëlqimin e të dyve dhe kanë shtuar se janë të dashuruar.

Por, sipas ligjit, në këtë rast kemi të bëjmë me incest, dhe tashmë do të jenë autoritetet që do të veprojnë.

Lajm në përditësim…