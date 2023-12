E rëndë në Gaza, ekzekutohet gazetari dhe 6 familjarët e tij

Gazetari i Al Quds, Jabr Abu Hadros dhe gjashtë anëtarë të familjes së tij, thuhet se janë eliminuar në një bombardim izraelit që synonte shtëpinë e tyre në kampin e refugjatëve Nuseirat, në qendër të Rripit të Gazës.

Lajmi është konfirmuar nga vetë agjencia mediatike Al Quds, përmes një postimi në rrjetet sociale.

Që nga fillimi i luftës, sipas të 106 gazetarë kanë vdekur si pasojë e luftës së Izraelit me Hamasin.

BREAKING | Jabr Abu Hadros, journalist and correspondent for Al-Quds Al-Youm, was killed along with his family during the occupation’s bombing of their home in Nuseirat refugee camp pic.twitter.com/cuAwp2y7RH

— TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) December 29, 2023