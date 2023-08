E rëndë në Finiq, 25-vjeçarja denoncon të atin për abuzim të vazhdueshëm seksual

Një ngjarje e rëndë raportohet të ketë ndodhur në Finiq.

Një 57-vjeçar, i divorcuar, është prangosur nga policia pasi akuzohet se ka abuzuar seksualisht vajzën e tij 25 vjeçare.

57-vjeçari R. RR me origjinë nga Lushnja, banonte së bashku me vajzën e tij prej 1 muaji në një shtëpi me qira në fshatin Dërmish, Bashkia Finiq.

Ishin banorët e fshatit ata që kanë vënë re veprime të dyshimta dhe më pas kanë njoftuar policinë.

Pas hetimeve, 25-vjeçarja ka denoncuar se i ati abuzonte vazhdimisht seksualisht me të.

Policia ka vënë në pranga 57-vjeçarin dhe priten hetime më të thelluara për rastin./Albeu.com /