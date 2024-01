E rëndë, dhunoi taksistin dhe i grabiti paratë, arrestohet 24-vjeçari në Tiranë

Policia e Tiranës, ka vënë në pranga një 24-vjeçar, pasi i ka grabitur një shumë para një taksisti në Tiranë dhe më pas e ka goditur atë me mjet prerës.

Shërbimet e Sektorit të Forcës së Posaçme “Shqiponja”, në bashkëpunim me shërbimet e Komisariatit të Policisë Nr. 2, pas marrjes së njoftimit se ditën e djeshme, rreth orës 04:00 të mëngjesit, në “Rrugën e Kavajës”, një shtetas i kishte vjedhur me dhunë një shumë parash, goditur me mjet prerës, taksistin me të cilin udhëtonte, dhe më pas ishte larguar, menjëherë kanë organizuar punën për kapjen e autorit të dyshuar.

Si rezultat i ndjekjes së menjëhershme, në rrugën “Sandër Prosi”, është kapur nga shërbimet e Sektorit të Forcës së Posaçme “Shqiponja”, 24-vjeçari, banues në Durrës.

Ky shtetas, orët e para të ditës së djeshme, ka hipur në një taksi në rrugën “Ibrahim Rugova”, dhe gjatë udhëtimit, ka goditur me mjet prerës shoferin e taksisë, shtetasin 57-vjeç, duke i vjedhur atij një shumë parash, dhe më pas është larguar.

Si pasojë 57-vjeçari është dëmtuar dhe ndodhet në spital, nën kujdesin e mjekëve.

Në vijim të veprimeve u bë arrestimi i 24-vjecarit, dhe materialet i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë, për veprime të mëtejshme procedurale.