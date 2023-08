E rëndë, 41-vjeçarja gjendet në rrugë e tronditur, mbante një fetus në çantë

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Itali. Një 41-vjeçare me origjinë marokene është gjetur në rrugë në gjendje konfuze dhe gjysmë të fikët. Ajo mbante një fetus disa muajsh në çantë, sipas medieve italiane.

Gruaja ishte në via San Nicola dhe u gjet nga disa kalimtarë, të cilët e panë duke ecur në rrugë e tronditur ndërsa mbante një fetus rreth 4 muajsh të mbështjellë në placentë.

Kishte humbur shumë gjak. Ekipet e shpëtimit telefonuan 118 dhe më pas ajo u dërgua në spitalin Moscati në Aversa, ku ndodhet ende në spital me prognozë të rezervuar.

Mjekët më pas thirrën karabinierët e kompanisë Casal di Principe , duke pasur dyshime se ata mund të përballeshin me një abort jo spontan, por të nxitur. Prokurori i Napolit Verior urdhëroi një autopsi të fetusit, e cila do të duhet të sqarojë se çfarë ka ndodhur. 41-vjeçarja nga ana tjetër kur të shërohet do të duhet të shpjegojë se çfarë i ka ndodhur por do të duhet të dërgohet edhe në kazermë për të verifikuar pozicionin e saj, pasi nuk është e rregullt në territorin e shtetit italian.

Karabinierët e Kazertës që po hetonin rastin, kryen një kontroll në shtëpinë e gruas së huaj dhe gjetën materiale dhe mjete të dobishme për abortin.

Hetimet janë duke u zhvilluar./Albeu.com/