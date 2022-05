E reklamojnë të gjithë vip-at, “Piranjat” demaskojnë çajin e famshëm të dobësimit, zbulohet skema e mashtrimit

Në emisionin e sotëm “Piranjat” të moderuar nga Florian Binaj dhe Arilena Ara në Abc u demaskua skema e mashtrimit të çajit të famshëm të dobësimit “Açai One”.

Nga investigimi i bërë nga gazetarët e “Piranjave” rezultoi se çaji i dobësimit që reklamohet aq shumë nga vip-at shqiptarë është një gënjeshtër.

Këtë e pranoi në kamerën e fshehtë edhe pronari i kompanisë që tregton Açai One në Shqipëri, Klajdi Hoxha.

“Ne nuk presim dot kupon tatimor deri në momentin që ti nuk merr pakon sepse se nuk arkëtojmë lekë, ne bëjmë shitje online. Açai është mbarim, Açai ka vdek. Është jashtë tregut, nuk ka më. Ne nuk shesim më Açai One. Açai One është ca ka ngel kthime”, tha pronari i Açai One në kamerën e fshehtë te “Piranjat”.

Në këtë mënyrë Hoxha pranon se ka gënjyer edhe për efektet e dobësimit të produktit.