E papritur, Elon Musk njofton se do të largohet si CEO i Twitter

Miliarderi amerikan, Elon Musk njoftoi përmes Twitter të martën se ai planifikon të largohet si CEO i platformës së rrjeteve sociale sapo të “gjejë dikë mjaft të keq” për ta zëvendësuar atë, duke shpjeguar se më pas do të fokusohet në drejtimin e ekipeve të “inxhinierisë së softuerit dhe serverëve”.

Pronari multi-miliarder i platformës së rrjeteve sociale e mori vendimin në përgjigje të një sondazhi që ai filloi të hënën, duke pyetur përdoruesit nëse duhet të largohej nga Teitter apo jo. Rezultoi që 57 për qind, rreth 17 milionë përdoruesve të Twitter-it të votonin për largimin e tij si CEO.

“Do të jap dorëheqjen si CEO sapo të gjej dikë mjaft të keq për të marrë vendin e punës! Pas kësaj, unë thjesht do të drejtoj ekipet e softuerit dhe serverëve.”, ka shkruar Musk.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.

— Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022