E pamundur të mos i pëlqesh, këto shenja të horoskopit i duan të gjithë

Ka disa njerëz që kanë dhuntinë natyrale për t’u dashuruar menjëherë nga ata që i rrethojnë. Por astrologët na sigurojnë se data jonë e lindjes gjithashtu luan një rol në atë se sa lehtësisht dikush na pëlqen ose nuk na pëlqen. Cilat janë tre shenjat e horoskopit që kanë popullaritet në xhep dhe janë të dashura nga e gjithë bota?

Luani: Ai mund të ketë një reputacion si egoist, por në realitet nuk është i dashuruar vetëm me veten, por edhe me këdo dhe gjithçka që i fiton favorin. Leo, sundimtari i shtëpisë së pestë të krijimtarisë dhe romancës, e ka reduktuar dashurinë në një formë të vërtetë arti, të praktikuar me gjeste butësie dhe pasioni jo vetëm ndaj objektit të epshit të tij, por edhe ndaj miqve të tij. Me fat, pra, ata që e gjejnë veten në listën e të preferuarave të tij.

Peshorja: Vështirë të mos pëlqehet Peshorja, shenjë e ekuilibrit dhe drejtësisë. Empatia është në natyrën e saj: prandaj, ajo e di atë që personi tjetër dëshiron të dëgjojë dhe nuk do të ngurrojë aspak ta thotë atë për t’i bërë ata të ndihen mirë – dhe automatikisht të fitojë simpatinë e tyre. Por kur ajo ndjen se ka ndonjë konflikt mes dy personave, do të lërë mënjanë miqësitë dhe preferencat personale dhe do të kërkojë zgjidhjen që është më e drejtë për të gjithë.

Shigjetari: Ata janë shpirti i shenjës së festës, që dinë të argëtohen pa u munduar shumë. Nuk i pëlqen të futet në korniza, por nuk i pëlqen as të refuzojë ftesat. Ai mund ta dojë aq shumë pavarësinë e tij, saqë nuk heziton të largohet edhe nga një lidhje afatgjatë, por në çdo rast, për sa kohë që ndani kohë me një Shigjetar, do të kaloni shumë mirë. /albeu.com