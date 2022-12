E pabesueshme: Nëse Ronaldo shkon në Al-Nasr, do të luajë kundër Messit në janar

Duelet mes Cristiano Ronaldos dhe Lionel Messit nuk do të ndalen kurrë.

Me portugezin që diskuton mbi shumë seriozisht mund dhe të gjitha vendet e punës në Arabinë Saudite dhe Al-Nasr, ka shumë mundësi që ai të përballet me mua Messin në një miqësore janarin e ardhshëm, nëse transferimi përfundon përfundimisht.

Konkretisht, më 19 janar do të organizohet në Arabinë Saudite “Riyadh Season Cup”, një lojë miqësore ku Paris Saint-Germain do të përballet me mua Al Nasr.

Ndaj ka shumë mundësi që për shkak të kësaj rastësie të shohim një tjetër sfidë të papritur të dy kryeve të fundit, nëse Ronaldo vendos të vendoset në Lindjen e Mesme. /GD albeu.com/