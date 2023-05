E lini peshqirin më shumë se 3 ditë pa larë? Sapo të zbuloni këtë fakt, nuk do e bëni sërish

Kush do ta kishte menduar se peshqiri i banjës mund të kërcënojë seriozisht shëndetin tonë. Peshqirët në dukje të pastër ose pak të përdorur, të kombinuar me lagështinë që është gjithmonë e pranishme në banjë, mund të mbajnë mikrobe të panumërta që mund të shkaktojnë sëmundje.

Mikrobet në peshqirë mund të shkaktojnë sëmundje të lëkurës, humbje të flokëve, infeksione të traktit urinar, madje edhe përhapjen e baktereve rezistente ndaj ilaçeve që mund të jenë fatale.

Shumica e baktereve në peshqirë vijnë nga trupi, fytyra dhe duart e përdoruesit. Me lagështinë e lartë që zakonisht ekziston në një banjë, mjedisi bëhet veçanërisht i favorshëm për rritjen e shpejtë të baktereve. Peshqirët që duken të pastër me sy të lirë mund të jenë plot me dhjetëra mijëra baktere.

Bakteret riprodhohen dhe përhapen

Programi televiziv japonez Non Stop testoi përmbajtjen e baktereve në peshqirët e banjës dhe zbuloi se peshqirët e sapo larë përmbanin 190,000 baktere. Pas një dite përdorimi, numri u rrit në 17 milionë – pothuajse 90 herë më shumë se ditën e parë. Numri i baktereve të gjetura në peshqirët e përdorur për tre ditë u hodh në 87 milionë dhe arriti në 94 milionë në peshqirët e përdorur për një javë pa u larë.

Noritoshi Ri, drejtor i Qendrës Kërkimore të Higjienës dhe Mikrobiologjisë në Tokio, shpjegoi se numri i baktereve në një peshqir pas një jave përdorimi mund të arrijë në 10 miliardë dhe është i barabartë me një tub kanalizimesh.

Ato shkaktojnë sëmundje të lëkurës

William Chao, një toksikolog në Tajvan, tha se nëse peshqirët lihen të palarë për tre ditë, ato përmbajnë një shumëllojshmëri mikrobesh dhe se përdorimi i tyre për pastrim është “si të fshish trupin në tualet”. Përveç E. coli – që është më e zakonshme – janë gjetur baktere të tjera si stafilokoku, salmonela dhe legjionela (një lloj pneumonie).

Fshirja e trupit me peshqirë të papastër mund të çojë në probleme të lëkurës si alergji, folikulit, rënie të flokëve. Shumë njerëz kanë zakon të ndajnë peshqirë, duke përfshirë familjet me fëmijë dhe çiftet.

Nëse njëri prej përdoruesve ka një infeksion, peshqiri mund të bëhet një terren pjellor për bakteret, duke shkaktuar infeksione të përsëritura.