Rama nis takimin me furnizuesit e naftës: Ndërhyn qeveria

Kryeministri Edi Rama me ministret Belinda Balluku dhe Delina Ibrahimaj ka nisur takim me furnizuesit e naftës. Takimi do të jetë për pasojat e luftës në çmimet e karburantit dhe ndërhyrjen e drejtëpërdrejtë të qeverisë.

Një ditë më parë në një dalje publike, kryemistri Rama dhe se brenda 48 orëve do të publikojnë masat e reja për menaxhimin e krizës. Një ndër masat e para që njoftoi Rama është krijimi i një bordi për naftën. Sipas kryeministrit asnjë çmim në tregun e naftës nuk do të vendoset pa u miratuar më parë nga ky bord.

Sakaq, Rama e mbajti fjalën e tij, ndërkohë që poshtë zyrës në shesh ishin mbledhur qindra qytetarë për të kundërshtuar rritjen e çmimeve. Në ditën e dytë të protestës pati gjithashtu përshkallëzim, ku u bllokuan disa rrugë, ndërsa policia shoqëroi disa persona.

Në orën 17:00 të ditës së sotme do të mbahet sërish protesta e radhës, ndërsa të shtunën pritet që të jetë më masive. Protesta gjithashtu ka pasur edhe në qytete të tjera të vendit.