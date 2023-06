Plas lufta civile në Rusi, Wagner pushton qytetin e rëndësishëm

Themeluesi i kompanisë mercenare ruse Wagner, Yevgeny Prigozhin, deklaroi sot se ai hyri në Rusi me trupat e tij për të përmbysur hierarkinë ushtarake, duke deklaruar se ishte “gati të vdiste” me 25,000 burrat e tij për të “çliruar popullin rus”.

Zyra e Prokurorit të Përgjithshëm të Rusisë tha se kishte hapur një hetim ndaj Prigozhin, i cili u rebelua pasi akuzoi ushtrinë e rregullt ruse për granatimin e një baze të njerëzve të tij, duke vrarë shumë prej tyre.

Autoritetet kanë shtuar masat e sigurisë në Moskë dhe rajone të ndryshme të vendit.

“Ne vazhdojmë, do të arrijmë në fund”, tha Prigozhin në një mesazh audio në platformën Telegram.

“Ne do të shkatërrojmë këdo që na pengon,” kërcënoi ai.

Early signs were there,it was just a matter of time for #wagner and #prigozhin to take their anger to the next level. Sadly: #russia looks more shaken & scared of #Prigozhin 's #WagnerPMC than the entire europe& #NATO .



“Ne të gjithë jemi gati të vdesim, të gjithë 25,000. Dhe pastaj do të ketë 25,000 të tjerë. Sepse ne do të vdesim për atdheun, do të vdesim për popullin rus, i cili duhet të çlirohet nga ata që bombardojnë popullsinë civile”, tha ai më pas.

Ai tha se forcat e tij, të dislokuara deri më tani në Ukrainë, kaluan kufirin me Rusinë dhe hynë në qytetin e Rostovit (në jug). Ai pretendoi se luftëtarët e tij rrëzuan një helikopter ushtarak rus kur ai “hapi zjarr ndaj një kolone civile”.

Agence France-Presse thekson se nuk është në gjendje të verifikojë nëse pretendimet e tij janë të vërteta.

Wagner tanks drive around the roadblocks and enter Rostov-on-Don as the soldiers Kremlin sent to fight Wagner (without tanks) can't do anything but just watch.

“Aktivitete antiterroriste”

“Në Moskë po zhvillohen aktivitete antiterroriste me qëllim forcimin e masave të sigurisë”, deklaroi kryebashkiaku i kryeqytetit rus, Sergei Sabianin.

Pamjet që qarkullojnë në faqet e rrjeteve sociale dhe mediat dixhitale, autenticiteti i të cilave ende nuk është verifikuar, tregojnë automjete ushtarake që qarkullojnë rreth kryeqytetit rus, në zonat ku ndodhet ministria e mbrojtjes dhe dhoma e ulët, Duma e Shtetit.

Footage of the arrival of the "Wagner" PMC at the headquarters of Russian Ministry of Defense.

Prigozhin puts forward the conditions that he needs Shoigu and the Chief of the General Staff, otherwise he will continue to blockade Rostov and go to Moscow.

June 24, 2023