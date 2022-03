E FUNDIT/ Lufta afër, NATO kërcënon Rusinë: Mos guxo, ndryshe…!

Shefi i NATO-s Jens Stoltenberg ka paralajmëruar Rusinë që të mos bombardojë karvanet e ndihmave të luftës që shkojnë për në Ukrainë, pasi kjo sipas tij do të ishte një akt i rëndë që mund të sillte pasoja të paparashikueshme të luftës.

⚡️Russia threatens to target foreign military aid convoys to Ukraine.

Russian Deputy FM Sergey Ryabkov said that Moscow had warned the U.S. that convoys of foreign weapons would be “legitimate targets for the Russian Armed Forces,” as cited by Russian media RIA Novosti.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 12, 2022