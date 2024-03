Gjykata jep vendimin, me sa vite burg u dënuan Rozeta Dobi dhe Alda Klosi

TIRANE- Gjykata e Tiranës ka dënuar me 2.6 vite burg ish-shefen e kabinetit të ish-zv/kryeministrit Arben Ahmetaj dhe 7 vit burg për sanitaren e saj Rozeta Dobi, në banesën e së cilës u gjetën 500 mijë euro të fshehura në oxhak. 5 vite burg u dha për Havier Dobin

Përfundimisht me aplikimin e gjykimit të shkurtuar Klosi do të kryejë 20 muaj burg, Rozeta Dobi do të kryejë 4 vite e 8 muaj burg ndërsa Havier Dobi do të dënohet me 3 vite e 4 muaj burg

Ngjarja u zbulua në janar 2023 duke çuar në arrestimin e sanitares Dobi, djalit të saj Havier dhe më pas vetë ish zyrtares Alda Klosi.

Në seancën gjyqësore që u mbajt në gjykatën e Tiranës Rozeta Dobi shprehu pendesë për atë që ka ndodhur.

“Kërkoj mëshirë, kërkoj falje. Shumën e parave mi dha Alda Klosi për ti mbajtur disa kohë në shtëpinë time më pas tia ktheja. Kam punuar gjithë jetën me punë të ndershme jo të bëj vjedhje. Klosi më tha mbaj lekët, se donte të fajësonte bashkëshortin për vjedhje”

Klosi kërkon pafajësi

Vetë Alda Klosi nuk ishte e pranishme por u mbrojt nga avokati i cili kërkoi pafajësi sepse e pandehura Alda Klosi është kryefamiljare, ka një vajze dhe një djalë të mitur dhe po ashtu ka probleme shëndetësore Gjithashtu kërkoi që dënimi të jetë i njëjtë me kohën e qëndrimit në paraburgim

Mbrojtja e Dobit: Gati të bashkëpunojë

Edhe avokati mbrojtës i Dobit kërkoi që të pezullohet dënimi me burg pasi gruaja ka djalin për tu kujdesur pasi i ka vdekur bashkëshorti.

“Ne jemi treguar bashkëpunues dhe jemi arsyeja pse u zbulua e gjithë ngjarja. Të merret parasysh. Ata kanë edhe një faktkeqësi. Ka ndërruar jetë bashkëshorti i Rozeta Dobit dhe ajo duhet të kujdeset për djalin. Kërkojmë dënimin në minimum dhe pezullim të dënimit me burg. Ajo do të jetë e gatshme të bashkëpunojë me drejtesinë. Ndihet e penduar per atë që ka bërë. Ne kerkojmë që çdo pasuri e deklaruar para datës së vjedhur ti kthehen Rozeta Dobit” tha avokati

Ndërkohë prokuroria thotë se pretendimet e Rozeta Dobit që paratë i janë dhënë nga Alda Klosi për ti mbajtur bien poshtë për shkak të veprimeve dhe sjelljeve të saj në ditën e ngjarjes.

Akuza

Rozeta Dobi akuzohet për vjedhe me pasoja të rënda dhe vjedhje më shumë se njëhere.

Havier Dobi akuzohet për vjedhje me pasoja të rënda.

Alda Klosi akuzohet për fshehje të pasurisë.

Kush eshte Alda Klosi

Klosi ka mbuluar funksione të larta në administratë, si ish drejtoreshë e koncensioneve në ministrinë e Financave para disa vitesh dhe deri në korrik të 2022, shefe e kabinetit të ish zëvendës kryeministrit Arben Ahmetaj, për të kaluar më pas në Autoritetin e Mbikqyrjes Finaciare./albeu.com