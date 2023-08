Tentativë për vrasje të dyfishtë, arrestohet në Tiranë polaku i rrezikshëm (VIDEO)

Një shtetas polak i shpallur në kërkim, pasi akuzohej për tentativë për vrasje të dyfishtë, është arrestuar në Tiranë.

Si rezultat i shkëmbimit të vazhdueshëm të informacioneve ndërmjet FAST Albanias, FAST Polonisë, Interpol Tiranës dhe Interpol Varshavës, se në Tiranë fshihej një shtetas i rrezikshëm për komunitetit, me precedent të theksuar kriminal në shtetin polak, shërbimet e FAST Albanias, në bashkëpunim me shërbimet e Policisë së Tiranës, kanë finalizuar operacionin policor të koduar “North”.

Në kuadër të këtij operacioni, u lokalizua në një subjekt shërbimi (bar), në Tiranë, u kap dhe u arrestua provizorisht, për t’u ekstraduar në Poloni, shtetasi i shpallur në kërkim ndërkombëtar Dominik Orloëski, 28 vjeç, i lindur në Poloni.

Akuzat:

-Prokurori i Rrethit Gdansk, Poloni, i ka caktuar 28-vjeçarit, masën e sigurisë “Arrest në burg”, për tentativë vrasjeje, sipas parashikimeve të Kodit Penal të Polonisë. Më datë 10.03.2023, në bashkëpunim me shtetas të tjerë, ka qëlluar disa herë, me armë zjarri, në drejtim të automjetit me të cilin po lëviznin 2 shtetas, për t’i vrarë ata. Si pasojë, njëri prej shtetasve është plagosur rëndë.

-Gjykata e Rrethit Gdansk, Poloni e ka dënuar shtetasin Dominik Orloëski me 7 vjet burgim, për trafikim të lëndëve narkotike, sulm dhe shkatërrim prone, sipas parashikimeve të Kodit Penal të Polonisë. Nga ky dënim, 28-vjeçarit i duhet të kryejë më shumë se 5 vjet burgim.

Interpol Tirana vijon të bashkëpunojë me Interpol Varshavën, për ta ekstraduar 28-vjeçarin, drejt Polonisë.