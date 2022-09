“E dua se është bandit”, Era Istrefi dhe Don Xhoni publikojnë duetin e tyre

Dy artistët më në ë të momentit, Era Istrefi dhe Don Xhoni kanë publikuar këngën e re. Dueti mban titullin “Hala” dhe ndonëse ka pak orë që është publikuar është pritur shumë mirë nga fansat. Muzika është prodhuar nga Çelik Lipa ndërsa për tekstin janë kujdesur vetë artistët.

Kjo këngë vjen pak kohë pasi këngëtarja anuloi bashkëpunimin që do të sillte me Mozzik. Ndonëse arsyen nuk e bënë me dije, u përfol për një mosmarrëveshje mes tyre. Ndërkohë, sa i përket Don Xhonit kjo këngë vjen pas “Katile”, cila bëri namin gjatë gjithë verës.