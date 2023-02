“E dërgova në një hotel…”, flet për herë të parë Jeton Lami: Ky është momenti kur u shkëputa nga Ervis Martinaj

Ish-agjenti i Operacionales, Jeton Lami, për 6 muaj ka refuzuar të flasë për raportin e tij me “mbretin e lojërave të fatit”, Ervis Martinaj.

Megjithatë, pak ditë më parë prokurori Bardhyl Shehu e ka pyetur atë në cilësinë e të pandehurit dhe i ka kërkuar të japë shpjegime në lidhje me rastin.

Lami ka folur oër herë të parë dhe ka dhënë disa shpjegime të detajuara për sa i përket shoqërimit të Ervis Martinajt, por ai ka refuzuar të ketë dijeni për zhdukjen e tij, sipas gazetares Klodiana Lala.

“Ervis Martinajn e kam njohur 10 vite përpara. Me atë nuk kam pasur asnjë miqësi apo lidhje të ngushtë. Megjithatë tre ditë para se ta shoqëroja në Durrës, e kam takuar rastësisht tek një ambient te Zogu i Zi. Më ka kërkuar ta shoqëroja. E kam shoqëruar në drejtim të Durrësit dhe e kam dërguar në një hotel ku u takua me një mikeshën e tij. Të nesërmen kam shkuar sërish në Durrës, e kam marrë Ervis Martinajn dhe mikeshën e tij dhe i kam lënë në një ambient pranë një karburanti në zonën e Vorës. Aty sipas informacioneve që kisha Ervis Martinaj do të bënte disa takime. Në atë moment jam shkëputur me të dhe nuk kam asnjë dijeni se çfarë ka ndodhur me të”, ka thënë para prokurorit ish-agjenti Jeton Lami.

Lami pretendon se nuk ka asnjë lidhje me zhdukjen e Martinajt dhe për këtë çështje se nuk ka asnjë informacion për të dhënë. /albeu.com