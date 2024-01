E bija në burg pasi ishte pjesë e rrjetit që prostituonte vajza të mitura, flet nëna e 31-vjeçares shqiptare: Nuk është e vërtetë, ajo bënte dy punë për të mbijetuar

Nëna e 31-vjeçares shqiptare Lorela Kapaj, e cila u la në burg pasi ishte pjesë e një rrjeti që prostituonte vajza të mitura, ka folur për mediat greke dhe ka mohuar përfshirjes e vajzës së saj në aktivitetin për të cilin akuzohet.

“Të gjithë e njohin, ajo nuk është e përfshirë. Ajo kurrë nuk është ngatërruar në punë të tilla. Vajza punonte, punonte. Ka bërë dy punë për të mbijetuar. Kam pasur një atak në zemër, jam bllokuar. Ajo kurrë nuk ka dëmtuar asnjë njeri”, ka thënë nëna e Lorela Kapajt.

Më tej ajo është shprehur: “Shpresoj që e vërteta të dalë në shesh. Ajo ka punuar që e vogël. Me paratë të paguara nga qerpikët, ajo pagoi mësuesin që kishte për për fëmijën e saj. Sigurisht që do të kishte para, nëse do t’i bënte të gjitha këto.

Po ju them, nuk ka bërë asgjë. E pashë 17-vjeçaren që vinte për qerpikë dhe jo vetëm ajo. Vinin vajza për të vendosur qerpikët. Vajza ime nuk ka lënduar askënd.”

Pesë arrestime për rrjetin e tutorëve

Plot pesë persona janë arrestuar për rrjetin e tutorëve të vajzave të mitura në Atikë teksa Policia bëri dy arrestime të tjera të hënën, më 15 janar.

Bëhet fjalë për një 26-vjeçare, e cila akuzohet se ka prostituuar rregullisht një të mitur dhe një 64-vjeçar, i cili akuzohet për “veprime gjenitale me një të mitur që ka mbushur moshën 15 vjeç kundrejt pagesës”.

26-vjeçarja dyshohet se ka lënë takime për një vajzë 17-vjeçare, të cilën e ka shoqëruar te “klientët”, ndërsa 64-vjeçari akuzohet se ka pasur marrëdhënie seksuale me dy të mitur, 15 dhe 17 vjeç.

Gjithashtu për këtë rast javën e kaluar janë arrestuar tre persona .

Një rol kyç në rrjet ka luajtur një 31-vjeçare e quajtur “Lorela”, e cila që në fillim të vitit 2022 kishte krijuar një marrëdhënie miqësore me një 15-vjeçare dhe e ndihmonte të gjente “klientë”, duke marrë një përqindje të tarifave.

31-vjeçarja, nënë e një fëmije të mitur, u arrestua në shtëpinë e saj në Kolonos, ku disa nga fqinjët e saj kishin vënë re kontaktet e “çuditshme” që kishte me nxënëset e zonës. Më 16 janar “Lorela” u la në burg përkohësisht.

Personi i dytë i arrestuar javën e kaluar është një 34-vjeçare, shoqe e “Lorelës”. 34-vjeçarja, nga mesi i prillit 2023, ka rënë në kontakt me të miturën e sipërpërmendur dhe një shoqen e saj 17-vjeçare në atë kohë, duke i propozuar që të lehtësojë kërkimin e tyre, gjetjen e klientëve të pasur “për takime seksuale me pagesë”, ndërsa i fotografonte me të brendshme, duke postuar fotot në një faqe interneti përmes së cilës ishin rezervuar dhe realizuar të paktën 10 takime romantike në hotele të ndryshme në qendër të Athinës. Dhe ndaj 34-vjeçares është caktuar masa e paraburgimit.

Gjithashtu, një 55-vjeçar u arrestua dhe u akuzua se në periudhën korrik-gusht të vitit 2023, ka kryer marrëdhënie seksuale me dy të mitura në shtëpinë e tij në Korydallos, duke u paguar atyre shumën prej 100 euro. Ai u lirua me kushtin kufizues për t’u paraqitur dy herë në muaj në Drejtorinë e Policisë dhe garanci 5000 euro.

Tre të arrestuarit e parë u akuzuan, sipas rastit, për tutorët e një personi nën moshën pesëmbëdhjetë vjeç, radhazi, tutorët e të miturve duke përdorur mjete elektronike të komunikimit në mënyrë të njëpasnjëshme, pornografi (prodhim, shpërndarje dhe posedim) duke përdorur të mitur, përmes sistemeve të informacionit në mënyrë të vazhdueshme dhe në vazhdimësi, me profesion, si dhe marrëdhënie seksuale me të mitur me pagesë, në kurriz të personit më të ri se pesëmbëdhjetë vjeç dhe personit mbi pesëmbëdhjetë vjeç, në mënyrë të vazhdueshme.