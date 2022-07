E ardhme apo fantazi? Arabia Saudite planifikon të ndërtojë pallatin gjigant që do të funksionojë si qytet

Arabia Saudite ka zbuluar dizajnet për projektin e saj ambicioz urban “The Line”, i cili do të jetë një pallat me shtrirje 106 mije, që do të ketë rolin e një qyteti.

Qyteti i propozuar futuristik do të vendoset në veriperëndim të vendit, pranë Detit të Kuq, sipas një njoftimi nga Princi i Kurorës së mbretërisë Mohammed bin Salman.

Pallati do të jetë 200 metra i gjerë, që vepron si një qytet vertikal, i projektuar për t’u ulur 500 metra ( mbi nivelin e detit. Sipas njoftimit për shtyp, ai do të shtrihet në 34 kilometra katrorë.

Megjithëse detajet janë të pakta, ata që qëndrojnë pas dizajnit pretendojnë se “The Line” do të funksionojë tërësisht me energji të rinovueshme, pa rrugë apo makina.