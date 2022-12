Dyshohet për 50 viktima, sekretarja e brendshme britanike regon për tragjedinë në Kanalin Anglez

30 deri në 50 persona dyshohet se kanë humbur jetën si pasojë e fundosjes së gomones ditën e sotme në Kanalin Anglez. Sekretarja e brendshme britanike ka reaguar menjëherë pas ngjarjes tragjike, sipas skynews.

Ajo tha se të gjitha forcat janë angazhuar në vend dhe do të vazhdojë të informojë për situatën.

I am aware of a distressing incident in the Channel this morning and I am being kept constantly updated while agencies respond and urgently establish the full facts. My heartfelt thoughts are with all those involved.

— Suella Braverman MP (@SuellaBraverman) December 14, 2022