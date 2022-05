Dybala zbulon të ardhmen e tij rreth ekipit të ri që do të transferohet

Në “Sky Sport”, gjatë eventit të organizuar nga Samuel Eto’o, Paulo Dybala ka folur nga San Siro.

“Jam i lumtur që jam këtu, kam folur më parë me Samuelin dhe ai është i mrekullueshëm, nuk mund ta humbisja.”

Ju folët edhe me Zanettin dhe aty ishte edhe Ausilio

“Do të doja të flisja për eventin edhe me Zanettin, por jo për të ardhmen time.”

Fjalët e Tottit për ty te Roma?

“Totti është një idhull, fjalët e tij janë të mrekullueshme dhe i mbaj me kënaqësi. Një ëndërr?

Tani jam i qetë. Nesër nisem për në kombëtare, kam një ndeshje të bukur ndaj Italisë. Nuk do të mendojë për të ardhmen tani.”

Ku dëshironi të shkoni?

“Nesër do të nisem për në Spanjë për t’u bashkuar me shokët e mi, pastaj do të kaloj një pushim të mirë. A kam folur me Kimbepe për PSG-në? Nuk e di, nuk e kam vendosur ende se çfarë do të bëj me të ardhmen time, do të përpiqem të zgjedh më të mirën time.”/ h.ll/albeu.com