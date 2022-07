Dybala zbarkon në Portugali, argjentinasi niset për vizitat mjekësore me Romën

Paulo Dybala ka zbarkuar në Portugali për të gjetur klubin e tij të ri, Romën dhe për të kryer vizitat mjekësore.

Ai në fakt ka mbërritur në spitalin Particular do Algarve, i shoqëruar nga mjeku i klubit romak dhe nga avokati i tij, ku do të kryej vizitat mjekësore.

Më pas Dybala do të firmosë kontratën e tij me klubin kryeqytetas./ h.ll/albeu.com