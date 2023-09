Dy shenjat që do e mbyllin me dilema këtë javë të shtatorit

Hëna qëndron mirë në Peshore, duke na mbushur me dëshirën për të zbukuruar veten dhe hapësirën tonë, për të bërë më të mirën tonë dhe sigurisht për të lëvizur dhe për të hyrë në kontakt me më shumë njerëz.

Ata që sot do të gjenden në dilemë dhe do të luajnë me fatin, pasi nuk do të dinë çfarë të bëjnë apo të vendosin as në marrëdhëniet e tyre, as në lidhjet e tyre të dashurisë, do të jenë Dashi dhe Binjakët, veçanërisht nëse kanë më shumë se një mundësi që është po aq mirë.

Sidoqoftë, kjo nuk është domosdoshmërisht një gjë e keqe, sepse përderisa ata kanë dyshime dhe mendime të dyta për personat dhe situatat dhe nuk dinë t’i dëbojnë, kjo do të thotë diçka, ndaj është më mirë t’i lëmë gjërat siç janë për sot.