Dy muaj luftë me sëmundjen e rëndë, ndërron jetë këngëtarja e njohur

Ka ndërruar jetë në moshën 81-vjeçare këngëtarja e njohur greke Rena Koumioti.

Lajmin për vdekjen e saj e ka bërë të ditur presidenti i SEH-së, Spyros Bibila, i cili ka shkruar: “Një lamtumirë e madhe për të mrekullueshmen Rena Koumiotis!! KY zë i saj i mrekullueshëm do të na prekë gjithmonë…. Ata që e njohën do të kujtojnë vetëm momente të bukura.. Udhëtim të mbarë Rena nga të gjithë ne…”

“Rena Koumiotis nuk është më me ne. “Iku” sot në agim, e hënë, 3 prill 2023, pas dy muajsh beteje me jetën. Por këngëtarja e madhe do të jetojë gjithmonë mes nesh me këngët e saj. Ne që patëm nderin më të madh, ta përjetonim nga afër, njohëm etikën, shpirtin, modestinë dhe dinjitetin e saj. Një zonjë e madhe “iku” por do të jetë gjithmonë këtu.. Akrepat e orës nuk ndalen kështu..” , shkruan faqja në facebook “RENA Koumioti Official”.

Këngëtarja po përballej me probleme të rënda shëndetësore dhe prej nëntorit të kaluar jetonte në Shtëpinë e të moshuarve në Athinë. Në verën e të njëjtit vit, djali i saj, Nikos Savvidis, vdiq nga një atak në zemër. Ajo nuk mori pjesë në funeralin e tij, për shkak të gjenjdes shëndetësore./Albeu.com/