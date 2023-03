Dy mënyrat si mund të ishte shmangur përplasja e trenave në Greqi: Pse nuk u ndërmorën këto hapa?!

Nuk ka fund tragjedia në Tempe, ku u përplasën dy trenat, me ekipet e shpëtimit që janë ende në vendin e aksidentit dhe po përpiqen të zbulojnë se sa persona janë ende në vagonët e parë.

Pas tragjedisë vjen koha e përgjegjësive dhe çfarë mund të ishte bërë për të parandaluar këtë aksident.

Petros Papagiannakis, Drejtor i Përgjithshëm i Línea Figueras Perpignan, kompania që menaxhon linjën hekurudhore të shpejtësisë së lartë prej 44.4 km që lidh Francën dhe Spanjën, foli në radio SKAI për zgjidhjet që ekzistojnë në rast gabimi njerëzor. Në veçanti, ai përmendi se kontrolluesi i trafikut të infrastrukturës mund të ndërmarrë dy hapa për të shmangur një aksident.

Sipas zotit Papagiannakis, një nga dy hapat që mund të ndërmerren për të shmangur një aksident të shkaktuar nga gabimi njerëzor është ndërprerja e furnizimit me energji elektrike.

“Gjëja e parë që mund të bëjë është të ndërpresë furnizimin me energji elektrike. Nëse një operator trafiku sheh se është bërë një gabim, ka një situatë të pafavorshme sigurie, ai ka dorën të ndërpresë menjëherë furnizimin me energji elektrike në sekonda. Çfarë do të thotë kjo? Se trenat nuk do të kenë më energji elektrike për të ecur“, tha ai.

Hapi i dytë që një kontrollues trafiku mund të ndërmarrë në rast gabimi njerëzor është të bjerë një alarm në sistemin radiotelefonik.

“Hapi i dytë që mund të bëhet dhe ne e kemi bërë, mendoj se në 12 vitet e fundit e kemi bërë një herë me një tren pune. A mundet kontrollori i trafikut të dërgojë një alarm në sistemin radiotelefonik, i cili quhet GSMR dhe ky alarm do të jetë të marrë nga të gjithë trenat që janë në atë zonë dhe shoferi është i detyruar të ndalojë trenin e tij kudo që të jetë çfarëdo që të bëjë”, shtoi ai.

Megjithatë, pyetja e Petros Papagiannakis ishte një… “Pse nuk u ndërmorën këto hapa?” /albeu.com