Dy avionë përplasen me njëri-tjetrin në aeroportin e Londrës (VIDEO)

Dy avionë janë përplasur me njëri-tjetrin në Aeroportin e Heathrow.

Ekipet e emergjencës kanë zbritur në pistë pas këtij incidenti që ndodhi rreth orës 20:00 të mbrëmjes së sotme.

Avioni i Korean Air KE908 mësohet se ka gërvishtur anën e një avioni të Icelandair gjatë taksimit në aeroportin e Londrës.

Heathrow që atëherë ka konfirmuar se përplasja ka ndodhur, por shtoi se ekuipazhet e emergjencës po sigurohen që të gjithë pasagjerët dhe ekuipazhi të jenë të sigurt dhe mirë.

Ngjarja ka ndodhur rreth orës 20:00 të së mërkurës. Një video e postuar nga ish-gazetari Steve Smith tregon rreth pesë automjete të shërbimit të urgjencës ndodhen në vendngjarje, por ai tha se “nuk kishte zjarr”, gjë që mund të konsiderohet si shenjë e mirë.

Fluturimi KE908 dihet të nisej në orën 19:35 për në Seul, Korea e Jugut, por ende nuk është larguar nga aeroporti.

Is this normal for Heathrow? Got to be 4 or 5 different emergency service vehicle with blue lights flashing on the tarmac. pic.twitter.com/IkNmGkFTC4

