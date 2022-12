“Dua Lipa po ndërton një shtëpi në Shqipëri”, media britanike: Këngëtarja do ketë rezidencën miliona dollarëshe në jug të vendit

Këngëtarja shqiptare me famë botërore Dua Lipa raportohet se po ndërton një rezidencë me vlerë disa miliona dollarë në jug të Shqipërisë sipas medias britanike Page Six.

Sipas burimit të tyre vila e këngëtares do ndërtohet në qytetin e Sarandës dhe do të ketë një pamje madhështore nga deti Jon.

Kujtojmë se në vitin 2016, Lipa dhe babai i saj themeluan Fondacionin Sunny Hill për të mbledhur fonde me koncerte vjetore në Shqipëri për të ndihmuar njerëzit që përjetojnë vështirësi financiare.