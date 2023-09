Dronët gati me eksploziv, por humbën rrugës: Roli i Elon Musk në sabotimin e sulmit ukrainas në Krime

Një nga njerëzit më të pasur në botë, Elon Musk, vitin e kaluar urdhëroi fshehurazi inxhinierët e tij që të mbyllnin rrjetin e komunikimit satelitor të kompanisë së tij Starlink pranë brigjeve të Krimesë për të parandaluar një sulm të fshehtë ukrainas ndaj flotës detare ruse.

Të paktën kjo është ajo që del nga një fragment nga biografia e re e Walter Isaacson për miliarderin eksentrik Elon Musk, CEO i prodhuesit të makinave elektrike Tesla dhe kompanisë së tij të eksplorimit të hapësirës SpaceX.

“Ndërsa dronët e marinës ukrainase të ngarkuar me eksploziv iu afruan flotës ruse, ata humbën kontaktin dhe u hodhën në breg të padëmshëm”, shkruan Isaacson.

“Vendimi i Musk, i cili i shtyu zyrtarët ukrainas t’i luteshin atij që të kthente satelitët përsëri, u nxit nga një frikë akute se Rusia do t’i përgjigjej sulmit të Ukrainës ndaj Krimesë me armë bërthamore, një frikë e shkaktuar nga bisedat e Musk me zyrtarë të lartë rusë”, tha Isaacson, libri i të cilit duhet të botohet më 12 shtator.

Shqetësimet e Musk për një “mini Pearl Harbor” në Krime, siç e quajti ai, nuk janë bërë realitet. Por episodi zbulon pozicionin unik në të cilin u gjend Musk teksa u shpalos lufta në Ukrainë.