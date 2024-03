Drogë nga SHBA në Tiranë përmes postës, zbardhet skema që përdornin trafikantët

Janë zbardhur detaje nga operacioni ku u arrestua një ri dhe një tjetër u shpall në kërkim, pasi trafikonin kanabis me postë nga SHBA drejt vendit tonë.

Burime nga grupi hetimor, bëjnë me dije se droga vinte me postë nga Atalanta në SHBA drejt vendit tonë, duke u futur në kuti kartoni të cilat përdoreshin për të futur rroba, që vinin me postë nga SHBA drejt Shqipërisë.

Trafikantët kishin përdorur si kamuflim tregtinë e rrobave. Pas marrjes së informacionit Antidroga e Tiranës, nisi hetimet për kapjen në flagrancë të autorëve të trafikut të drogës.

Agjentët e Antidrogës u prezantuan si punonjës të postës, duke çuar dërgesën te porositësit dhe arrestuan në flagrancë një 27-vjeçar dhe shpallën në kërkim një 21-vjeçar.

Policia sekuestroi edhe lëndën narkotike rreth 1 kg e 600 gramë cannabis sativa, me përqindje të lartë THC. Ky lloj kanabisi kushton rreth 10 mijë dollarë kilogrami.