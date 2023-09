Drogë në ish-Bllok, Kombinat e Ali Dem, 46 të arrestuarit nga megaoperacioni “Tempulli” dalin sot në Gjykatë

Ditën e sotme, 46 të arrestuarit e tjerë të Megaoperacionit antidrogë “Tempulli” do të dalin para Gjykatës për tu njohur me masën e sigurisë.Sot do të jepet një pjesë e numrit të masave të sigurisë teksa nesër do të mbahet seanca përmbyllëse.

Bëhet fjalë për Merushe Xhiku, Prokuroria ka kërkuar mase sigurie “Detyrim Paraqitje”. Luzjana Karagjozi me masë sigurie “Arrest në shtëpi”, Amarildo Muçollari, David Zhegu, Daniel Pashollari, Engjëll Hortja, Andi Hyka, Xhoni Korteshi, Hysen Muça, Xhoj Shkreta, Anderson Fidani, Agron Birja, Klajdi Mema, Marius Hajdari, Ermond Osmani, Andi Arapi, Marsel Harizi, Eriol Liksala, Elton Sulenji, Elidor Xhiku, Drilon Memaj, Frenki Derveni, Eutisjo Mekshi, Sidorel Karaj, Florian Shehu, Çlirim Demiri, Tedi Rusi, Nikoll Deda, Elgert Gjoni, Kejdi Zepishta, Elnid Resulaj, Agielos Cumani, Ergys Fejzo, Elton Zhegu, Klajdi Tufa, Françesko Meta, Alert Zhurda, Florian Kelliçi, Lulzim Plaku, Bekim Domi, Ervis Mēcuku, Hindi Meta, Eduart Ferraja, Denis Aliu, Majlinda Cico, Gentjan Demiri, për të cilët Prokuroria ka kërkuar masën e sigurisë “Arrest me burg”.

23 grupe kriminale u shkatërruan në megaoperacioni i zhvilluar në 5 qarqe të ndryshme të vendit, Tiranë, Durrës, Korçë, Vlorë dhe Elbasan kundër shpërndarësve të drogës në shkolla dhe lokale.

Ndërkohë aksioni ka vijuar mbrëmë ndërsa vijon edhe sot./Albeu.com