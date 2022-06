Dr. Anthony Fauci infektohet me Covid-19

Dr. Anthony S. Fauci, këshilltari kryesor mjekësor i Presidentit të SHBA, Antony Biden për pandeminë e koronavirusit, ka rezultuar pozitiv për Covid-19 dhe po përjeton “simptoma të lehta”, tha të mërkurën Instituti Kombëtar i Alergjisë dhe Sëmundjeve Infektive.

Dr. Fauci, drejtori i institutit, bëri një test të shpejtë të antigjenit në mëngjes, tha agjencia në një deklaratë. Ai shtoi se ai është plotësisht i vaksinuar kundër virusit.

Deklarata tha se Dr. Fauci, 81 vjeç, nuk ka qenë kohët e fundit në kontakt të ngushtë me Presidentin Biden ose zyrtarë të tjerë të lartë të qeverisë dhe do të “izolohej dhe vazhdonte të punonte nga shtëpia e tij”. H do të kthehet në zyrën e tij pasi të dalë negativ, sipas deklaratës./albeu.com