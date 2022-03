Doza e helmit vetëm për t’i trembur, çfarë konsumuan Abramovich dhe negociatorët ukrainas

Miliarderi rus, Roman Abramovich, i cili është përfshirë në negociatat ruso-ukrainase për të siguruar paqen dyshohet se është tentuar të helmohet. Simptoma helmimi kanë pasur gjithashtu edhe dy negociatorë të tjerë ukrainas.

Ngjarja ka ndodhur gjatë takimeve në Kiev në datat 2 dhe 3 mars, siç raportoi “Wall Street Journal”.

Ndërkohë, sipas grupit investigativ të gazetarisë Bellingcat, ata që ishin në shënjestër kishin konsumuar vetëm çokollatë dhe ujë para fillimit të simptomave.

Platforma thotë se doza e toksinës nuk ishte e mjaftueshme për t’i vrarë dhe “me shumë mundësi kishte për qëllim t’i trembte ata” në vend që të shkaktonte dëme. /h.ll/albeu.com

According to two consulted CW experts and a doctor, the symptoms were most consistent with variants of porphyrin, organophosphates, or bicyclic substances. A definitive determination was not possible due to the absence of specialized laboratory equipment near the victims.

— Bellingcat (@bellingcat) March 28, 2022