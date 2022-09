Doni të hani njësoj si Mbretëresha Elizabeth II? Zbulohet receta e vezëve të fërguara me dy përbërësit e pazakontë

Vakti i mëngjesit i përshtatshëm për një mbretëreshë. Një nutricioniste është në krye të mediave pasi ka shpërndarë një recetë me vezë të fërguara që thuhet se ishte shumë e pëlqyer nga Mbretëresha Elizabeth II. Lee Holmes tha se e mori recetën mbretërore nga një mik i paidentifikuar që gatuante për Madhërinë e Saj disa vite më parë dhe ajo përfshin dy përbërës të pazakontë.

Ndërsa Elizabeth II mishëroi traditën e nderuar nga koha në rolin e saj si monarke, duket se ajo preferonte një qasje më eksperimentale kur bëhej fjalë për vezët e saj, duke i shijuar ato të gatuara me arrëmyshk dhe limon.”Zonjës i pëlqente të fillonte ndonjëherë ditën me një mëngjes të mbushur me proteina dhe këto vezë ishin përshtatur në mënyrën se si i pëlqenin veçanërisht”,- shpjegoi Holmes në faqen e saj të internetit.

Nutricionistja tha se shoku i saj kuzhinier vendosi tri vezë organike dhe një lugë qumësht në një tas përpara se t’i largonte. Më pas kuzhinieri e hidhte përzierjen në një tigan të ngrohtë, së bashku me një lugë gjelle gjalpë. Pak para se vezët të përfundonin së gatuari,shtonte lëkurën e limonit dhe arrëmyshkun dhe përziheshin në zjarr të ulët. Pastaj, kur vezët e fërguara ishin gati, ato i shërbyeheshin menjëherë Madhërisë së Saj. Sipas Holmes, vakti zbukurohej edhe me piper dhe qiqra.

Dihet prej kohësh që mbretëresha, e cila rrallë e ndryshonte dietën e saj të shëndetshme, shijonte herë pas here vezë të fërguara për mëngjes. Megjithatë, shumicën e ditëve, vakti i mëngjesit të monarkes përbëhej nga drithëra speciale dhe çaj.