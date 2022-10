Dokumentet sekrete i thonë të gjitha, cili vend evropian mund të jetë objektivi i ardhshëm i Putinit?!

Mijëra protestues u mblodhën para pallatit presidencial të Moldavisë muajin e kaluar dhe kërkuan largimin e presidentes properëndimore, Maja Sandu. Mirëpo, nuk e bënë për shkak të pakënaqësisë personale, por pas çdo gjëje qëndron rryma ruse, e cila prej vitesh është partia më e fortë opozitare në këtë vend dhe që tani bashkë me FSB-në ruse duan të rrëzojnë qeverinë dhe këtë vend duan ta destabilizojnë plotësisht.

Siç shkruan Washington Post, njeriu që qëndron pas demonstratave është Ilan Shor – lideri i partisë opozitare në ekzil në Izrael – i cili merr urdhra direkt nga Moska.

Gjithashtu, një politikan i lartë rus vlerësoi Shor si një “partner të denjë afatgjatë” dhe madje i ofroi rajonit të Moldavisë të udhëhequr nga partia e Shor, një marrëveshje rreth gazit rus me kosto të ulët.

Shor është një figurë kryesore në përpjekjet e Kremlinit për të minuar këtë ish-republikë sovjetike, siç dëshmohet nga dokumentet e inteligjencës dhe intervistat me zyrtarë moldavë, ukrainas dhe perëndimorë.

Dokumentet – pjesë e një grumbulli materialesh të ndjeshme të marra nga inteligjenca ukrainase dhe të parë nga The Washington Post – tregojnë se si Moska vazhdon të manipulojë vendet në Evropën Lindore edhe pse fushata e saj ushtarake në Ukrainë përfundon.

Fondet për zbatimin e tyre merren nga kanale të ndryshme. FSB kanalizoi dhjetëra miliona dollarë nga disa prej kompanive më të mëdha shtetërore të Rusisë për të ushqyer një rrjet politikanësh moldavë dhe për të riorientuar vendin drejt Moskës, tregojnë dokumentet.

Konfirmimin se ka një lidhje mes liderit të opozitës moldave dhe Rusisë e dha edhe Departamenti i Thesarit i SHBA-së, i cili të mërkurën vendosi sanksione ndaj shumë organizatave dhe individëve rusë ose moldavë, përfshirë Shor, duke thënë se ai “koordinon me përfaqësues të tjerë oligarkët për të krijuar trazira politike në Moldavi” me mbështetjen e Rusisë dhe se në qershor ai punoi për të minuar përpjekjet e Moldavisë për t’u bashkuar me Bashkimin Evropian.

Përhapja e kësaj narrative u mundësua edhe nga fakti se ai drejtonte kanalet kryesore televizive pro-ruse në Moldavi, të cilat zyrtarisht menaxhohen nga bashkëpunëtori i tij i ngushtë.

Përveç kësaj, FSB dërgoi një ekip strategësh politikë rusë për të këshilluar partinë e Shor. Partia e tij duhet të ishte pozicionuar si një parti e “aksionit konkret”, populiste “në kuptimin e vërtetë të fjalës”, një parti që “ndryshon jetën e njerëzve për mirë”, shkruanin strategët rusë nga FSB në një dokument të shqyrtuar nga Washington Post. pasqyrë.

Megjithatë, Shore mohon të ketë marrë ndonjëherë mbështetje nga Moska, përfshirë shërbimet e sigurisë.

“Ne jemi një parti absolutisht e pavarur që mbron vetëm qëndrimin e qytetarëve të Moldavisë. Sanksionet amerikane të vendosura ndaj meje janë një “fitore” që tregoi se presidentja e Moldavisë “ka frikë nga protesta, duke kuptuar se ditët e saj janë të numëruara dhe ne do ta rrëzojmë”, tha Shor.