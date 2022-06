Do votohet Majlinda Bregu si presidente e re? Berisha: Ajo është figurë e respektuar në PD

Ish kryeministri, Sali Berisha i pyetur nga gazetarët nëse Majlinda Bregu do të propozohej dhe do të votohej Berisha u përgjigj se ajo është një figurë e respektuar nga parta demokratike.

Sali Berisha: Ajo që është jo pa keqardhje që njëri nga kryetarët duhet të ishte padiskutim nga zonjat por u vendos që në kuvendin e parë që do të thirret statuti do të përcaktojë me një të tretën që kryetari të jetë nga zonjat.

Dominojnë prurje të reja në PD, gra dhe vajza shumë të kualifikuara.

Të lutem mundësisht më pyet për PD-në. Mos më pyet për farsën elektorale presidenciale. Majlinda Bregu është një figurë e respektuar nga PD por unë sot jam këtu para jush për këtë pjesë. Pse ju doni të klononi lajmin./albeu.com