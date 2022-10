Ashtu siç ishte paralajmëruar pedagogët në Tiranë vazhdojnë të bojkotojnë mësimin dhe të dalin në protestë.

Një pedagoge ka folur për mediat dhe është shprehur se protestat do të vazhdojnë.

“Jemi këto për protestë. Nga sindikata kemi njoftime për protestën, nga qeveria nëse do kishte reagime edhe ju do e merrnit vesh. Protesta do të vazhdojë,” tha një pedagoge./albeu.com