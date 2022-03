“Do të shkatërrojmë rusët e ndyrë, lavdi Ukrainës”, lojtari i Shakhtar i bashkohet ushtrisë ukrainase

Mbrojtësi i majtë i Shakhtar Donetsk-ut, Viktor Kornienko ka njoftuar se i është bashkuar ushtrisë së Ukrainës në luftën kundër Rusisë.

23-vjeçari është bashkuar si vullnetar i Forcave të Armatosura. Lojtari i përfaqësueses së Ukrainës postoi në Instagram, duke shkruar se po ndihmon ushtrinë.

“Jam në Ukrainë, po ndihmoj Forcat e Armatosura. Lavdi Ukrainës. Që ne të mund të shkatërrojmë këta dreq rusë. Lavdi Ukrainës”, shkruan 23-vjeçari. /albeu.com/

Here is Shakhtar & Ukraine NT full back Viktor Kornienko on IG:

‘I am in Ukraine 🇺🇦, I’m helping the Armed Forces. Glory to Ukraine. So that we can destroy russian f*ckers. Glory to Ukraine’

🇺🇦💙💛 pic.twitter.com/turINXD0Vx

— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) March 2, 2022