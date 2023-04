“Do të punoja deri më 12 mars që të shlyeja borxhin”, dënohet me burg shqiptari i kapur në “shtëpinë e barit” në Britani

Një fermer kanabisi u përpoq të ikte nga pjesa e pasme e një shtëpie, ndërsa policia po përpiqej të hynte nga dera e përparme, u tha në Gjykatë.

Policia kapi shqiptarin Aurel Kajo teksa u përpoq të dilte tinëz nga dera e pasme ndërsa oficerët po ekzekutonin një urdhër kontrolli në shtëpinë në Albert Street, Shildon, më 2 mars.

Në Gjykatën e Durham Crown u tha se tre dhoma brenda shtëpisë po përdoreshin për të rritur bimë kanabisi, dhe gjithsej u gjetën 134 fidanë.

Një analist ekspert i policisë së drogës tha se 45 nga bimët ishin rreth dy javë nga maturimi, por 89 të tjerat ishin shumë më pak të pjekura, rreth mesit të ciklit të rritjes.

Prokurori Martin Towers tha se vlera kryesore e bimëve pothuajse të pjekura konsiderohej të ishte rreth 4,500 £, ndërsa vlera e shitjes me shumicë do të kishte qenë të paktën 7,600 £. Kur u intervistua, Kajo, banori i vetëm në pronë, nuk bëri asnjë koment.

Towers tha se i pandehuri 39-vjeçar nuk ka asnjë çështje të mëparshme të regjistruar kundër tij.

I pandehuri është i martuar dhe ka dy fëmijë të vegjël, të cilët jetojnë në Shqipëri.

Kajo shkoi ilegalisht në Mbretërinë e Bashkuar ilegalisht në tetor të vitit të kaluar, duke paguar 4,000 £ për të mbuluar koston e kalimit të tij. Ai fillimisht u mbajt në një qendër paraburgimi në jug për rreth tre javë, më pas u dërgua në një hotel, nga i cili u arratis dhe shkoi në Londër me shpresën për të gjetur punë.

“Atij iu tha nëse do të punonte deri më 12 mars, borxhi do të “zhdukej”. Gjithçka që ai duhej të bënte ishte të ujiste bimët dhe të kujdesej për to.

“Atij iu dhanë 200 £ për të jetuar dhe iu tha se duhet të largohej vetëm një herë në muaj për të marrë ushqim.”

Kajo u dënua me 20 muaj burg./Albeu.com/